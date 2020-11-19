أحمد فهمي ناعيا الفنان فايق عزب: خالص التعازي

نعى الفنان أحمد فهمي الراحل فايق عزب ، عبر نشر صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلق أحمد فهمي قائلا: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير ‎#فايق_عزب".

وكان عزب تعرض لأزمة صحية مفاجئة وسقط على الأرض، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من منزله بسبب سوء حالته، وحجزه بغرفة للعناية المركزة.

يذكر أن فايق عزب ولد بمدينة الإسماعيلية في عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة "ابن حزم الأولية"، ثم انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية، حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، وشارك في الكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بأدائه للأدوار الثانوية.

شيع اليوم الخميس، جثمان الفنان الراحل فايق عزب، وحيدا دون حضور الفنانين، بعد معاناته لمدة 15 يوما من فيروس كورونا إلي أن وافته المنية بمستشفي العجوز وشيع جثمانه في محافظة الإسماعيلية.

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان فايق عزب كان يرقد في المستشفى منذ 15 يوما، وأجرى تحليلا أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، كما أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته تسبب في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط، إلي أن وفاته المنية صباح اليوم.

حالة من الحزن انتابت أهالي محافظة الإسماعيلية عقب وفاة الفنان فايق عزب الذى اعتاد علي زيارة مسقط رأسه حيث كان حريصا علي المشاركة في أغلب الفعاليات، بالإضافة إلي التجول في شوارع مدينة الإسماعيلية رغم شهرته، إلا أنه كان يحرص علي أن يظل مشاركا لأبنائها في تراثها، الأمر الذي جعله أحد أهم رموزها لمخلصين، وكان صديق المواطن البسيط قبل السياسي أو لاعب الكرة.