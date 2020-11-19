نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي برفقة سميحة أيوب والزعيم عادل إمام فى أحدث ظهور بإنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة هالة صدقي على التفاعل الدائم مع محبيه من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

ونشرت هالة منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، برفقة الفنانة سميحة أيوب والزعيم عادل إمام وإيهاب فهمي.

وعلقت على الصورة قائله:" حبايبي أنا قيمة كبيرة ، ربنا يخليهم للفن العربي".

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مسلسل "ليه لأ"، وعرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، من بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.

كشفت هالة تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.