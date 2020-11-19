بهذه الصورة.. محمود حميدة يحيي ذكرى ميلاد الامبراطور أحمد ذكي

أحييا الفنان محمود حميدة ذكرى ميلاد صديقه والفنان الراحل أحمد ذكي الذي متعنا بأدواره وترك بصمة فى عقول وقلوب الجمهور.

ونشر محمود حميدة صورة تجمعهما وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتب : ذكرى ميلاد الإمبراطور أحمد ذكي رحمه الله.

وتباينت الكثير من التعليقات علي الصورة داعيين له بالرحمة والمغفرة.

وكانت آخر أعمال محمود حميدة ظهوره فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "لما كنا صغيرين"، مع ريهام حجاج وشارك فى بطولة العمل كل من الفنان خالد النبوى، ونسرين أمين ونبيل عيسى، وهانى عادل وكريم قاسم، وأخرون من النجوم.

وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء ‏تخرجوا ‏فى ‏الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه ‏دكتور الجامعة ‏سليم منصور ‏الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا ‏بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير ‏مجريات الأمور ويتم ‏البحث عن القاتل‎

