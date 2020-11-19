محمد إمام ينعى الفنان فايق عزب عبر "تويتر"

أعرب الفنان محمد إمام، عن حزنة الشديد بوفاة الفنان فايق عزب، وذلك عبر نشر صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلق "امام" على الصورة قائلا:" ‏إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة الفنان ‎#فايق_عزب، أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان".

وكان عزب تعرض لأزمة صحية مفاجئة وسقط على الأرض، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من منزله بسبب سوء حالته، وحجزه بغرفة للعناية المركزة.

يذكر أن فايق عزب ولد بمدينة الإسماعيلية في عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة "ابن حزم الأولية"، ثم انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية، حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، وشارك في الكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بأدائه للأدوار الثانوية.

حالة من الحزن انتابت اهالي محافظة الاسماعيلية عقب وفاة الفنان فايق عزب الذى اعتاد علي زيارة مسقط راسه حيث كان حريصا علي المشاركة في اغلب الفعاليات بالاضافة الي التجول في شوارع مدينة الاسماعيلية رغم شهرته، الا انه كان يحرص علي ان يظل مشاركا لابنائها في تراثها، الامر الذي جعله احد اهم رموزها المخلصين، وكان صديق المواطن البسيط قبل السياسي او لاعب الكرة.

