أحمد السعدني لمتابعيه: لم أتعاقد بعد عن أي عمل في رمضان

وكتب أحمد السعدني عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا "‏الحمد لله انتهيت من تصوير حلقة في السكة مسلسل نمره ٢ تأليف مريم نعوم اخراج يسري نصر الله وحاليًا انا في اجازه اقرأ فيها بعض السيناريوهات ولم اتعاقد بعد علي اي عمل آخر سواء لرمضان او غيره وجب التنويه لإن اخبار كتير بتنزل عني غلط شكرًا ‎#نمرة_اتنين".

كشف الفنان أحمد السعدني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر انتهاءه من تصوير حلقاته في مسلسل نمره وتحضير أعمال درامية جديدة.

يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

وشارك أيضا الفنان احمد السعدنى فى بطولة مسلسل " وعد" بطولة مى عز الدين، وحازم سمير، وحسن حسنى، وكارمن لبّس، وملك قورة، وسهر الصايغ، وسامية الطرابلسى، وهند رضا، حسام داغر، وسميرة مقرون، ورانيا ملاح، راندا البحيرى وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.

وتدور فكرة مسلسل وعد، حول الاختيار بصفة عامة، سواء اختيار شريك العمر، أو اختيار العلاقات الاجتماعية وتحديدها، وذلك من خلال خطوط درامية متشابكة، في شكل رومانسي اجتماعي، ويعتمد العمل على تتابع المفاجآت غير المتوقعة منذ اللحظة الأولى.

وكان أحمد السعدني احتفل ، بعيد ميلاد والده الفنان الكبير صلاح السعدني، ونشر صورة له مع والده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر الفنان الكبير صلاح السعدني في الصورة وهو يجلس في حديقة منزله ويقرأ إحدى المجلات الفنية، وعلق نجله على الصورة قائلًا: " كل سنة وإنت بخير وصحة وسعادة ربنا يخليك لينا يا عمدة".

ويحرص الممثل احمد السعدني على إبداء رأيه في الأحداث الرياضية الهامة وخاصة أنه يظهر انتماء الشديد للنادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.