يوسف الخال يدخل "ظل" في رمضان 2021

تعاقدت شركة Media Revolution 7 مع النجم يوسف الخال لينضمّ لمسلسلها الرمضاني المنتظر (ظلّ)، الذي تحضّر له منذ أشهر، لينطلق تصويره قريبًا بين بيروت وأبو ظبي تحت إدارة المخرج التونسي محمد خياري.

العمل فكرة سيف رضى حامد، سيناريو وحوار زهير الملّا، وقد تم الاتفاق مؤخرًا مع يوسف على انضمامه لبطولة العمل، الذي سبق وأعلنت الشركة انضمام النجم باسل خياط إليه، على أن يجتمعا مع مجموعة من نجوم الدراما العربية، ليقدم الخال هذا العام شخصية ملفتة، قد تدفع ثمن قراراتها الجريئة، فيدخل في نفق طويل يحتم عليه الاختيار في مواقف مصيرية، وذلك بقالب تشويقيّ دراميّ اجتماعيّ ملفت ومختلف.