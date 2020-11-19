أحمد الفيشاوى يطرح برومو أغنيته الجديدة "نمبر 2"

طرح الفنان أحمد الفيشاوي، برومو أغنيته الجديدة "نمبر 2" من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "الفيشاوى" من خلال البرومو وهو يضرب شخص أسمر اللون يسوق سيارة فيراري ويطرحه أرضا.

وطرحت الشركة المنتجة لأغنية "نمبر 2" للفنان أحمد الفيشاوي، البوستر الدعائي للأغنية التي ينتظر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، والتي يسخر فيها "الفيشاوي" من الفنان محمد رمضان، صاحب المقولة والأغنية المعروفة "نمبر 1".

وظهر أحمد الفيشاوي، على بوستر الأغنية بشكل "كاريكاتير" داخل حلبة ملاكمة، يصارع الفنان محمد رمضان، الذي ظهر برسم كاريكاتيري أيضًا، ويقوم "الفيشاوي" بـ لكم "رمضان" بالبوكس بقوة وطرحه أرضًا، في إشارة منه إلى أنه سينهي الخلاف بهزيمة الأخير.