تحررت روحك من قيود المرض.. نبيل الحلفاوي ينعى فايق عزب

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عن حزنة الشديد لـ وفاة الفنان فايق عزب، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث قام "الحلفاوى" بشر صورة لـ الراحل فايق عزب، وعلق على الصورة قائلاَ:" رحم الله الصديق الفنان فايق عزب عضو المسرح القومي السابق. وألهم أسرته الصبر والسكينة، تحررت روحك الوثابة من قيود المرض وآلامه "

وكان فايق عزب تعرض لأزمة صحية مفاجئة وسقط على الأرض، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من منزله بسبب سوء حالته، وحجزه بغرفة للعناية المركزة.

يذكر أن فايق عزب ولد بمدينة الإسماعيلية في عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة "ابن حزم الأولية"، ثم انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية، حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، وشارك في الكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بأدائه للأدوار الثانوية.

