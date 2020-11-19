كريم فهمي: نويبع من أحلى المناطق في العالم

شارك الفنان كريم فهمي جمهوره صورة قديمة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، من زيارته الأخيرة لمدينة نويبع .

وظهر كريم فهمي بالصورة على شاطئ البحر وعلق عليها قائلا "نويبع من احلى المناطق في العالم .. بجد عايز أرجع تاني".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين " مكان روعة" و " أحلى نجم" و " منور يا كيمو" و " الفنان المحترم" مسكر الدنيا دايما " و"الاهلاوي الجميل ابن النادي " و" نويبع العشق ".

وشارك كريم فهمي مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى ، محمد ثروت، أحمد فتحي.

كما شارك كريم فهمي مؤخرا في بطولة فيلم "علي بابا " مع عدد من نجوم الفن وحقق نجاحا كبيرا في دور العرض.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخص انتهازي يسعى لتحقيق مصلحته الخاصة على حساب الآخرين، ويشارك فى بطولته بجانب كريم فهمى، أيتن عامر وأحمد فتحى ومحمد ثروت وصبرى فواز ودارين حداد ومنى ممدوح، ويعد العمل التعاون الثانى بين كريم والمنتج أحمد السبكي بعد فيلم "حسن وبقلظ".

وظهر كريم فهمى مؤخرا بلوك صورة جديدة له من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر كريم فهمى في الصورة بعد قيامه بحلق ذقنه.. وعلق قائلا: " ايه ده مين ده؟!"، مما اثار انتباه الجمهور".