نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:
نمبر 2 | أحمد الفيشاوى يطرح برومو أغنيته الجديدة .. فيديو
طرح الفنان أحمد الفيشاوى برومو أغنيته الجديدة "نمبر 2" من خلال حسابه الرسمى بموقع انستجرام وظهر الفيشاوى من خلال البرومو وهو يضرب شخص أسمر اللون يسوق سيارة فيراري ويطرحه أرضا.
حنان مطاوع تتعرض لموقف غريب خلال تصوير قابل للكسر في الشارع.. تفاصيل
كشف أحمد رشوان مخرج فيلم قابل للسكر، تفاصيل موقف غريب اسعده هو وفريق العمل خلال تصوير فيلمه في الشارع.
ورثة منصور الرحباني: ريما الرحباني تحاول توريط فيروز في خلافاتها معنا
خرج ورثة الفنان اللبناني الكبير والراحل منصور الرحباني عن صمتهم الطويل تجاه اتهامات وتصرفات ابنة عمهم ريما الرحباني، ابنة الفنانة الكبيرة فيروز والفنان الراحل عاصي الرحباني، وقرروا الرد عليها وتوضيح حقيقة تلك الاتهامات للجمهور.
تامر حسني يطرح أغنيته الجديدة "في جمال كده"
طرح الفنان تامر حسني أغنية" في جمال كده" عبر قناته على يوتيوب، وهى ضمن أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي".
مصطفى درويش لـ دوت الخليج: الجمهور كره شخصيتي بحكاية "ربع قيراط" وشتمني.. فيديو
عبر الفنان مصطفى درويش عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي حققتها حكاية ربع قيراط بمسلسل إلا أنا، وقال في تصريحات ل"دوت الخليج" أن شخصية أحمد التي يجسدها بالعمل نالت نجاحا أكثر مما حققه في مسلسل بـ 100 وش، ولفت إلي أن نجاحاته تحمله مسئولية أعماله القادمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن: حنان مطاوع تتعرض لموقف غريب خلال تصوير قابل للكسر في الشارع.. مصطفى درويش: الجمهور كره شخصيتي بحكاية "ربع قيراط" وشتمني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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