مهند الحمدي يعلن ارتباطه ويثير ضجة بعد نشره صورة حبيبته لأول مرة

مهند الحمدي الفنان السعودي أثار ضجة اليوم، الخميس، بعد أن أعلن عن ارتباطه بحبيبته، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة رومانسية تجمعه بها لكنه لم يكشف عن وجهها أو هويتها، وهو ما أثار تساؤلات الجميع حول هويتها.

مهند الحمدي يعلن ارتباطه

مهند الحمدي ظهر في الصورة التي أعلن من خلالها ارتباطه، وهو يحتضن حبيبته خلال تواجدهما في أحد الأماكن في بيروت، وعلق على الصورة قائلًا: أنتِ وأنتِ فقط"، وحرص عدد كبير من أصدقائه ومتابعيها على تهنئته بارتباطه، لكن البعض تساءل عن هوية حبيبته، وهل ارتبط الثنائي بشكل رسمي وأقاما حفل خطوبتهما أم لا، إلا أنه تجاهل التعليقات وتمسك بأن تصبح حبيبته مجهولة لدى متابعيه في هذه الفترة.

النجوم يباركون لـ مهند الحمدي وحبيبته

وكان من بين الذين هنأوا الفنان السعودي مهند الحمدي بعد إعلانه ارتباطه، مصممة الأزياء السعودية العنود بدر والإعلامية الأردنية دانا أبو لبن والإعلامي السعودي علي المشعل والإعلامية سارة مراد، ووديع النجار وغيرهم، وتمنى الجميع لمهند الحمدي وحبيبته السعادة معًا في حياتهما الجديدة.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال مهند الحمدي كان مسلسل "دفعة بيروت" الذي يعرض حاليًا عبر منصة شاهد، ونجح المسلسل في خطف أنظار المتابعين، والعمل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة فاطمة الصفي، نور الغندور، حمد أشكناني، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، مجدي مشموشي، لولوة الملا، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.

مهند الحمدي و"دفعة بيروت"

وكان المسلسل قد حقق أيضًا حالة من الجدل بعد عرضه، إلا أن مهند الحمدي حرص على الدفاع عن المسلسل وأكد أن العمل ليس جريئًا كما يعتقد البعض، لافتًا إلى أن البعض من الوسط الفني، كانوا يتمنون منذ فترة طويلة، تقديم عمل درامي عربي بنفس جودة "دفعة بيروت"، مُضيفًا: "المسلسل مش جريء وكنا من زمان نفسنا نسوي فن نوصل فيه لمرحلة الكواليتي اللي سويناه بهذا العمل"

ودافع مهند الحمدي عن مسلسل "دفعة بيروت" في أحد البرامج التلفزيونية وأكد أن المسلسل ناجح بكل المقاييس، وهذا لا ينفي وجود بعض الانتقادات، مشيرًا إلى أن الانتقادات أمر طبيعي لأي عمل ناجح، وتابع: "المستوى اللي سويناه شيء مرة كبير، وإذا البعض شافوا إن دا جريء، فـ حابب أقول إن دا ولا شيء والقادم أعظم"، حيث شوق الجمهور لأحداث مهمة وجريئة في الحلقات المقبلة.

