فيديو أحمد الفيشاوي يطرح برومو "نمبر 2" ويصدم الجمهور باعتدائه بالضرب على محمد رمضان!

أحمد الفيشاوي طرح أخيرًا البرومو الرسمي لأغنيته الجديدة "نمبر 2" التي يسخر وينتقد فيها الفنان محمد رمضان، وطريقته في التعامل مع الجميع، حيث نشر الفيشاوي برومو الأغنية عبر حسابه على انستجرام.

البرومو الرسمي لأغنية أحمد الفيشاوي "نمبر 2"

وحرص أحمد الفيشاوي على تقديم الأغنية بطريقة الرسوم المتحركة، لكنه لم يشر بشكل مباشر إلى زميله محمد رمضان، سواء في كلمات الأغنية التي نشرت بالبرومو والتي تتحدث عن الإختلاف بين النجمين؛ أو حتى خلال الرسوم المتحركة التي قرر الفيشاوي الاعتماد عليها في طريقة تصوير الكليب.

صراع بين أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان في "نمبر 2"

وظهر أحمد الفيشاوي في برومو الكليب، وهو يقوم بضرب شخص آخر والذي من المفترض أنه محمد رمضان، من أجل الحصول على التاج الذي يجعله متصدرا للمركز الأول، ولم يشر الفيشاوي إلى اسم محمد رمضان، لكنه حرص على الإشارة إلى بعض الأشياء التي يتميز بها الفنان المصري، مثل سيارته، فيما ظهرت شخصية الفيشاوي بوشومه المميزة على كافة أجزاء جسمه.

وأعلن أحمد الفيشاوي عن طرح الأغنية بشكل كامل قريبًا، وهي من إنتاج إبراهيم إسحق وتنتمي لنوعية أغنيات الراب، التي اعتاد على تقديمها الفيشاوي قبل سنوات.

تفاصيل أزمة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي

وكانت أزمة قد اندلعت مؤخرًا بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي بسبب إعلان الأخير عن تقديم أغنيته الجديدة "نمبر 2"، والتي أثارت غضب محمد رمضان وجعلته ينفذ هو الآخر أغنية للسخرية من أحمد الفيشاوي.

ورد أحمد الفيشاوي على نشر محمد رمضان لمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كشف به عن أغنيته الجديدة والتي يسخر بها بشكل مباشر من أحمد الفيشاوي، عبر مقطع يقول به: "مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة"، وسخر أيضاً من عنوان أغنيته الجديدة "نمبر 2"، وهو ما جعل الفيشاوي يعلق وقتها قائلاً إنه لن يقبل اعتذار محمد رمضان، مشيراً إلى إنه مستمر في العمل على أغنيته الجديدة.

كذلك نشر أحمد الفيشاوي صورة له على انستقرام، وظهر برفقة فريق عمل الأغنية في الاستوديو، وجدد بها السخرية من محمد رمضان بقوله في التعليق على الصورة: "توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو نمبر 1.. الدنيا مولعة".