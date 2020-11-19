من بينهم"101 طريقة عمل جوازك" و"عار"..مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعرض 11 فيلمًا على يوتيوب

مهرجان البحر الأحمر السينمائي كشف في بيان رسمي عن بدء عروض سلسلة من أفلام برنامج "تجريب"، والذي يهدف من خلالها المهرجان إلى إبراز المواهب الصاعدة في السينما السعودية الجديدة، حيث سيتم عرض 11 فيلمًا عبر الإنترنت على مدار أسبوعين، وذلك على قناة اليوتيوب الخاصة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

مهرجان البحر الأحمر يعرض 11 فيلمًا على الإنترنت

ومن المقرر إتاحة كل فيلم للعرض لمدة أسبوع واحد، على أن يتم عرض أفلام جديدة كل يومين، وذلك ابتداءً من أمس الأربعاء، الموافق 18 نوفمبر من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، وحتى 30 نوفمبر، ومن الأفلام التي بدأ عرضها بالفعل دوت الخليج "101 طريقة عمل جوازك" و"عار".

تفاصيل أفلام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في برنامج "تجريب"

فيلم"101 طريقة عمل جوازك" يدور في شكل مختلف وعجيب، حيث تعتمد "قمر" على ذاكرتنا الجمعية المتصلة بالاعلانات المزيفة، لتقدم "حلم" الجنسية والوطن، وحقيقتهما المعقدة، أما فيلم "عار" فيأخذ شكلاً وثائقياً ليقدم موضوعاً حساساً بهدف الصدمة، وهل هناك تقصي خلف قصص مرعبة كهذه أمام مجتمعنا؟

المهرجان أكد أيضًا في البيان أن الأساس في برنامج "تجريب"، هو التحرر والخروج عن المألوف، حيث يمنح البرنامج صناع الأفلام الحرية للخروج بأفلام لا تخضع إلى أي قيود أو أطر فنيّة، ويسمح للمبدعين منهم بإطلاق العنان لخيالهم وتصوير كل ما يريدون، حيث لن يشعر صنّاع الأفلام المقبولين في البرنامج بأي شعور بالوحدة، لا سيما أنهم سيجدون أنفسهم محاطين بمن يشاطرهم نفس الشغف والميول، وذلك من خلال أفلام بمدد وأنواع مختلفة قادمة من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

تأجيل مهرجان البحر الأحمر بسببب كورونا

الجدير بالذكر أن إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي قررت منذ أشهر تأجيل انطلاق دورته الافتتاحية بمدينة جدة السعودية، التي كان من المقرر إقامتها، خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس الماضي، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية في السعودية بسبب فيروس كورونا.

وأكدت إدارة المهرجان حينها أن قرار التأجيل كان بسبب حرص الإدارة على صحة وسلامة الضيوف والجمهور، وقد تم اختيار شعار "تغيير السيناريو" ليعكس لحظة التحوّل التي ولد فيها المهرجان، وقدرة السينما على التوثيق والاستجابة لهذه التحوّلات الاجتماعية.