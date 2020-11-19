فيديو محمد رمضان يرتدي الجلباب الصعيدي ويصل إلى أسوان لحضور حفل تكريمه هناك، ليعود محمد رمضان من جديد للفت الأنظار له بعد أيام قليلة من ظهوره بالشعر الأبيض أثناء حفل تكريمه في مهرجان الفضائيات العربية.

محمد رمضان بالجلباب الصعيدي قبل تكريمه في أسوان

محمد رمضان نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو للحظة وصوله إلى مطار محافظة أسوان التي سوف يتم تكريمه بها في حفل المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، محمد رمضان فاجئ متابعيه بالظهور وهو يرتدي الجلباب الصعيدي لحظة نزوله من الطائرة الخاصة التي وصل بها، كما صاحب الفيديو أغنية الفنان أحمد شيبة "إحنا الصعايدة" والتي كانت إحدى أغاني مسلسل "نسر الصعيد" الذي عرض في رمضان 2018.

محمد رمضان يتخلى عن الشعر الأبيض في حفل تكريمه

محمد رمضان علق على الفيديو الذي نشره قائلا: "وصلت اليوم أسوان وجه قبلي أهلي وناسي لتكريمي من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الأمم المتحدة ثقة في الله نجاح"، محمد رمضان قد ظهر في الفيديو بالشعر الأسود وذلك بعدما خطف الأنظار خلال الأيام الماضية بظهوره بلوك جديد حيث ظهر الفنان المصري بالشعر الأبيض، والذي من المتوقع ان يظهر به في أحدث أعماله الغنائية، محمد رمضان يعيش حالة من النشاط الكبير حيث تواجد خلال الأيام الماضية في حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان الفضائيات العربية، والذي حصل من خلاله على جائزة أفضل ممثل، كما تواجد كذلك في الإمارات العربية المتحدة وظهر في أكثر من فيديو هناك.

أبرز النجوم المنضمين لمسلسل محمد رمضان الجديد "موسى"

محمد رمضان كشف عن عدة مفاجآت حول مسلسله الجديد "موسى"، بعدما انضم عدد من النجوم إلى العمل والذي ينطلق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلى رأسهم الفنانة إيمان العاصي والفنانة عارفة عبد الرسول، والتي ستجسد دور والدته في المسلسل، بالإضافة إلى الفنانة فريدة سيف النصر، وجميعهم يقدمون أول أعمالهم مع محمد رمضان في الدراما، كما يشارك في بطولة المسلسل الفنانة عبير صبري، محمد رمضان كشف أيضا عن الأسماء الأولى المشاركة معه في مسلسل "موسى"، ومن بينهم الفنانة سمية الخشاب، والتي تعود للدراما بعد غياب طويل من خلال مسلسل محمد رمضان، وكذلك الفنان سيد رجب وصبري فواز ورياض الخولي ومن المتوقع الإعلان عن أسماء جديدة في الفترة المقبلة.