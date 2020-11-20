عمر نصر يتصدّر في "حياتي"

بعد أن أطلق الفنان الواعد عمر نصر أغنية وكليب تحت عنوان "حياتي" على يوتيوب وكافّة المتاجر الرقميّة العالميّة، تتصدّر الأغنية حاليًّا قائمة أفضل الأغاني العربية على أنغامي في كل من الأردن، سوريا وفلسطين، أمّا في لبنان فتحتلّ المرتبة الثانية. وقد قارب الكليب على يوتيوب المليون مشاهدة بعد أسبوع من إطلاقه.

فحصد الفنان عمر نصر بكلّ جدارة نجاح عمله الفني الجديد "حياتي"، الذي هو من كلمات عبد الهادي، ألحان سليم جباعي وتوزيع تيم. وإخراج المبدع سامر الخطيب الذي نجح في تجسيد قصّة واقعية عاشها العديد من العائلات بعد كارثة إنفجار بيروت التاريخية.

عمر نصر، صوت أنيق، ويدرس خطواته بدقّة، برهن عن مكانة مميزة، ويحضّر لإصدار العديد من الأعمال الفنية في المستقبل القريب.