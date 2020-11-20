بهذه الطريقة.. تامر حسني يروج لأغنية "نفس النهاية"

روج النجم تامر حسني، لأغنيته الجديدة والتى تحمل اسم "نفس النهاية"، فيما نشر تامر كوبلية من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق تامر قائلاً: "جديد أغنية نفس النهاية من ألبوم خليك فولاذي".

أغنية "نفس النهاية" كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع و ميكس أحمد عبد السلام، ماستر أمير محروس، تسجيل وميكس الغناء باستوديو Th production م/ جلال فهمي".

وفي سياق آخر، حققت أغنية "كرهتني في الحب" نجاحًا كبيرًا، وحققت نسبة مشاهدة كبيرة عبر موقع الفيديوهات" يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد البوغة وألحان محمود خيامي وتوزيع طارق عبد الجابر ميكس وماستر أمير محروس.

