بهذه الطريقة.. تامر حسني يروج لأغنية "نفس النهاية"

روج النجم تامر حسني، لأغنيته الجديدة والتى تحمل اسم "نفس النهاية"، فيما نشر تامر كوبلية من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وفي سياق آخر، حققت أغنية "كرهتني في الحب" نجاحًا كبيرًا، وحققت نسبة مشاهدة كبيرة عبر موقع الفيديوهات" يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد البوغة وألحان محمود خيامي وتوزيع طارق عبد الجابر ميكس وماستر أمير محروس.
وعلق تامر قائلاً: "جديد أغنية نفس النهاية من ألبوم خليك فولاذي".
أغنية "نفس النهاية" كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع و ميكس أحمد عبد السلام، ماستر أمير محروس، تسجيل وميكس الغناء باستوديو Th production م/ جلال فهمي".
وفي سياق آخر، حققت أغنية "كرهتني في الحب" نجاحًا كبيرًا، وحققت نسبة مشاهدة كبيرة عبر موقع الفيديوهات" يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد البوغة وألحان محمود خيامي وتوزيع طارق عبد الجابر ميكس وماستر أمير محروس.