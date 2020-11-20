يوسف الخال ينضم إلى "ظل" في رمضان 2021

تعاقدت شركة Media Revolution 7 مع النجم يوسف الخال لينضمّ لمسلسلها الرمضاني المنتظر (ظلّ)، الذي تحضّر له منذ أشهر، لينطلق تصويره قريبًا بين بيروت وأبو ظبي تحت إدارة المخرج التونسي محمد خياري.

العمل فكرة سيف راضى حامد، سيناريو وحوار زهير الملّا، وقد تم الاتفاق مؤخرًا مع يوسف على انضمامه لبطولة العمل، الذي سبق وأعلنت الشركة انضمام النجم باسل خياط إليه، على أن يجتمعا مع مجموعة من نجوم الدراما العربية، ليقدم الخال هذا العام شخصية ملفتة، قد تدفع ثمن قراراتها الجريئة، فيدخل في نفق طويل يحتم عليه الاختيار في مواقف مصيرية، وذلك بقالب تشويقيّ دراميّ اجتماعيّ ملفت ومختلف.

وكان أخر الأعمال الفنية للفنان يوسف الخال، هو مسلسله اللبناني الرومانسي «لو ما التقينا» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني من العام الجاري 2020، على الفضائيات العربية.

تدور أحداث مسلسل «لو ما التقينا» لـ يوسف الخال، حول هادي وريما اللذان يقعان في الحب من اللقاء الأول ويتزوجا سريعًا، وتفاجأ ريما بوجود أسرار بحياة هادي يرفض الفصح عنها مما يوتر العلاقة بينهما.

مسلسل «لو ما التقينا» لـ يوسف الخال، من بطولة: سارة أبي كنعان، رنده كعدي، فيفيان أنطونيوس، طوني عاد، نتاشا شوفاني، ميرنا مكرزل، جوزيف حويك، عصام الأشقر، مارسيل جبور، لارا الخوري، قاسم منصور، ﺗﺄﻟﻴﻒ: ندى عماد خليل، ﺇﺧﺮاﺝ: إيلي رموز.