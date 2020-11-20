نيرمين الفقي تظهر مهاراتها فى لعبة "الطاولة" مع جوري بكر.. فيديو

نشرت الفنانة جوري بكر، فيديو جديد لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت الفنانة جوري بكر بصحبة النجمة نيرمين الفقي، وهما يلعبان الطاولة بطريقة كوميدية وكتبت معلقة على الفيديو: "بجد والله بنتعب في التصوير ....???? انا ونيرمين الفقي ????".

يذكر أن آخر مشاركات نيرمين الفقي كانت في حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.

مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نيرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد.

وتشارك نيرمين حاليا في تصوير مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

