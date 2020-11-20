إنجي علي تحتفل بعيد ميلاد منى زكي.. صور

هنأت الإعلامية انجي علي الفنانة مني زكي بعيد ميلادهما ونشرت صورة لهما عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت انجي علي علي الصور قائلة: "أسعد عيد ميلاد حبيبتي" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

واحتفلت الفنانة منى زكي اليوم بعيد ميلادها الـ44، أمس الأربعاء حيث إنها من مواليد مدينة القاهرة الموافق 18 نوفمبر من عام 1976.

والطريف أن اليوم نفسه يشهد احتفال زوجها الفنان أحمد حلمي بعيد ميلاده الـ51، أي أن الحب والزواج ليسا فقط ما يجمع الثنائي الرومانسي بل يوم الميلاد أيضا.

يعرض حاليا فيلم "الصندوق الأسود" للفنانة منى زكى فى دور العرض وهو العمل الذى يشهد عودة منى زكى إلى السينما بعد غياب طويل.

يشارك فى بطولة الفيلم بجوار منى زكى كل من محمد فراج مصطفى خاطر واخراج محمود كامل وتاليف احمد الدهان وهيثم الدهان.