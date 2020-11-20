أغنية "نفس النهاية" كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع و ميكس أحمد عبد السلام، ماستر أمير محروس، تسجيل وميكس الغناء باستوديو Th production م/ جلال فهمي".

وروج تامر حسني، لأغنيته الجديدة منذ قليل عبر إنستجرام حيث نشر كوبليه من الأغنية عبر حسابه الرسمي.

أحمد جودة - القاهرة - اقتربت أغنية "نفس النهاية" الجديدة للفنان تامر حسني من تسجيل أكثر من 500 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة عبر يوتيوب.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نفس النهاية لـ تامر حسني تقترب من 500 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة في المقال التالي

محمد يوسف

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