عزت العلايلي: مشواري الفني كان صعبا جدا ولم يكن مفروشا بالورود

قيّم الفنان الكبير عزت العلايلي مشواره الفني، قائلًا إنه كان صعبا جدا، ولم يكن مفروشا بالورود، مضيفًا: "مررت بصعوبات كثيرة فيه، ولكن هذا علمني التحدي والتجلد والمثابرة، لذلك على الرغم من العقبات تحولت لعطاء فني كبير وتاريخ من الأفلام والأعمال التي أفتخر بها.

وأضاف في تصريحات صحفية: "تعاملت طوال حياتي بطريقة معينة، وكنت أضع أمامي جملة مهمة وهي كلمة السر في مشواري، وهي "اقتنع بما تفعل".

ووجه الشكر لكل إنسان ساعده في مشواره وهم كثيرون جدا، ولا يمكن أن ينكر فضلهم، متابعًا: "فنان ومخرج وكاتب تعاونت معه تركت معه وترك معي أثرا كبيرا وعلامة مميزة في حياتي الفنية والإنسانية".