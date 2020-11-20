الوزراء ونجوم الفن والإعلام يحتفلون بإطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لـ "تحيا مصر" (صور)

احتفل د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء ونجوم الفن والإعلام ولفيف من قيادات العمل المدني والتطوعي باطلاق صندوق "تحيا مصر" لأكبر قافلة مساعدات إنسانية لدعم ورعاية مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية ودخول الصندوق لموسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية وذلك بمسرح فندق الماسة بالعاصمة الإدارية.

شارك في الإحتفالية اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر ومن الوزراء د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، د.طارق شوقي وزير التعليم، أسامة هيكل وزير الإعلام، د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة،السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ،اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

ومن قيادات المجتمع المدني وشركاء النجاح لصندوق "تحيا مصر" رجل الأعمال أحمد أبو هشمية ومحمد الأمين، باسل سماقية، د.سامر يوسف والمهندسين رباب عبد العاطي وأمل مبدا، بالإضافة إلى الفنانات يسرا ،الهام شاهين ،نهال عنبر ، السورية سوزان نجم الدين ود.مدحت العدل والمنتج محمد فوزي وحرمه الفنانة وفاء عامر وتامر الصراف وحرمه رانيا فريد شوقي و اميرة مختار كريمة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والإعلاميات مني عبد الغني وبوسي شلبي ودعاء فاروق واسما رؤوف.