زوجة ماجد المصري تكشف نتيجة آخر مسحة أجرتها لكورونا

أكدت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى، أن أخر اختبار أجرته للكشف عن فيروس كورونا pcr، أظهرت نتيجة سلبية العينة وذلك عبر حسابها على انستجرام:

وقالت رانيا: ""أنا الحمد الله سليمة وزى الفل، وعملت pcr تانية وطلعت سلبية، بشكر كل الناس اللى كانت بتدعيلى وبتسأل عليا، بشكر جوزى حبيبى اللى تعب معايا ومسبنيش لحظة، بشكر أهلى وأصحابى، ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش منكم أبدا".

كان الفنان ماجد المصرى، أعلن أنه أجرى مسحة اختبار الفيروس، بعد إعلان زوجته رانيا أبو النصر، إصابتها بالفيروس.

وكتب المصرى، عبر حسابه على انستجرام: "الحمد لله.. بعد إصابة زوجتى، عملت أنا وأولادى المسحة للتأكيد، والحمد لله سلبية"

وأكد أنهم سيجرون مسحة تانية لزوجته، مضيفًا: "إن شاء الله خير وربنا يشفى كل مريض".