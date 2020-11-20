الوجع والظلم لما بيكبر بيتحول لجبل ... ريهام سعيد توجه رسالة لـ جمهورها .. شاهد

وجهت الاعلامية ريهام سعيد رسالة الى جمهورها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وكتبت ريهام سعيد " لازم تعرف ان الوجع و الظلم لما بيكبر و بيكتر اوي بيتحول لجبل تقف عليه عشان تعلي . احلموا و حققوا و اسعوا ربنا كبير اوي ".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى : وحشتيني جدااا - اكيد وكل واحد لازم يتعلم من وجعه والمه - ربنا معاكى بحبك - الغاليه اووووووى والله وحشتينا يافندم اوى.

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و ترجع ريهام الى برنامجها الذي انطلقت منه في عام 2012 وحتى عام 2018، وحققت نجاحا كبيرا في تلك الفترة، وصنعت العديد من الانفرادات. ويذكر أن إيقاف ريهام سعيد لمدة عام كان بسبب تصريحها عن مريضات السمنة المفرطة في برنامج "صبابا" قائلة: "الناس التخينة ميتة، و عبء علي اهلها والدولة". هو ما دفع النائب ايهاب غطاطي، للتقدم بطلب احاطة الي رئيس مجلس النواب علي عبد العال، معتبرا ما تناولته ريهام سعيد باهانة المراة المصرية.