فيديو حلا الترك تتحدث عن أجواء أغنيتها الجديدة "شتبى مني" وسبب حزنها تزامنًا مع دراستها الجامعية

حلا الترك الفنانة البحرينية الشابة حلت ضيفة على برنامج "mbc trending" الذي يعرض عبر شاشة MBC 4، وتحدثت عن كواليس أحدث أغنياتها "شتبى مني" التي من المقرر أن تطرحها قريبًا لجمهوها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حلا الترك تتحدث عن أجواء كليبها الجديد "شتبى مني"

حلا الترك تحدثت عن كواليس الكليب الذي بدأت تصويره في فندق إقامتها داخل دبي، حيث استقرت هناك مؤخرًا من أجل دراستها الجامعية، ولفتت إلى أنها تعاني من حالة من التوتر كلما وقفت أمام الكاميرا، حتى الآن، وعن أجواء الكليب، أبدت حلا إعجابها به، وأكدت أن فكرته تناسبها، لأنها طريفة وتعبر عنها كفتاة تعيش حياتها بطريقتها الخاصة.

وعن اللوك الجديد الذي ستظهر به في الأغنية الجديدة، وتغيير لون شعرها للأشقر، قالت حلا إنها سعيدة باللوك، وتحاول دائمًا تغيير مزاجها عن طريق بعض التغييرات في ملامحها وإطلالتها، لكنها شددت على أنها لن تقدم في يوم من الأيام على قص شعرها، من أجل التغيير.

سبب حزن حلا الترك تزامنًا مع دراساتها الجامعية

الفنانة البحرينية تحدثت أيضًا عن سفرها واستقرارها في دبي، من أجل الدراسة الجامعية، وأكدت أنها كانت في البداية حزينة لأنها ستترك وطنها وتعيش في مكان آخر، مشيرة إلى أنها بدأت تتأقلم على الوضع الجديد، ولم تعد حزينة مثلما كانت في البداية، بينما أكثر ما يؤرقها أنها لازالت تدرس عن طريق الإنترنت، بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، موضحة أنها كانت تتمنى ممارسة الحياة الجامعية بشكل طبيعي.

الجمهور متشوقًا لأغنية حلا الترك الجديدة وتغير ملامحها يثير الجدل

الجدير بالذكر أن حلا قد شوقت الجمهور مؤخرًا بالترويج لأحدث أغانيها "شتبي مني"، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تغني مقطع من الأغنية وأعلنت إصدارها قريبًا، وتفاعل الجمهور معها لكنهم علقوا أيضًا على ملامح الفنانة الشابة، وأكدوا أنها باتت متغيرة عن الفترة الماضية.

وتساءل عدد من متابعي حلا الترك عن سبب تغير ملامحها وهل خضعت لعمليات تجميل أم لا، فيما اعتبر البعض أن تغير ملامحها أمر طبيعي خاصة وأنها تتقدم في العمر ولم تعد الطفلة التي اعتاد الجمهور عليها في السابق، إلا أن عدد من متابعيها أيضًا أكدوا أن ملامحها باتت تشبه ملامح زوجة والدها الفنانة المغربية دنيا بطمة، بسبب طريقة المكياج التي اتبعتها واللون الأشقر لشعرها الذي اعتمدته مؤخراً.