انتصار الشراح تغادر المستشفى وعائلتها تعلق على شائعة وفاتها التي تصدرت اهتمامات الجمهور

شائعة وفاة انتصار الشراح النجمة الكويتية انتشرت مساء اليوم، الخميس، عبر بعض الحسابات الخاصة بأهم أخبار النجوم والمشاهير، على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع الأزمة الصحية التي مرت بها مؤخرًا ونقلت على إثرها إلى المستشفى.

شائعة وفاة انتصار الشراح تتصدر اهتمامات الجمهور

انتصار الشراح كانت قد خضعت لعملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء، نتج عنها إصابتها بمضاعفات خطيرة بسبب معاناتها في الأساس من مشاكل في الكلى، إضافة إلى مرض الضغط والسكري، ويبدو أن هذا ما تسبب في انتشار شائعة وفاتها، التي تصدرت اهتمامات الجمهور في الساعات الأخيرة.

أول تعليق على أنباء وفاة انتصار الشراح وتطورات وضعها الصحي

وبالرغم من عدم تعليق أي من أصدقاء الفنانة الكويتية والكشف عن تطورات حالتها الصحية، إلا أن أحد الحسابات على تويتر التي تحمل اسم عائشة الشراح، والتي يبدو أنها من عائلة انتصار الشراح، نفت الأخبار المتداولة عن وفاتها وعبرت عن استيائها من مروجي تلك الشائعات، كما كشفت عن خروج الفنانة القديرة من المستشفى.

وكتبت صاحبة الحساب التي لم يتعرف عدد من المتابعين على هويتها حتى الآن: "حسبي الله ونعم الوكيل، شنو هالإشاعات؟ ربي يحفظها ويطول لنا بعمرها وألف الحمدلله والشكر طلعت من المستشفى.. كل واحد خل يفكر ان عنده أهل قبل لا ينشر الشائعات التافهة".

ولاقت تلك التغريدة انتشارًا بين محبي انتصار الشراح والذين عبروا عن استيائهم من انتشار شائعة وفاة النجمة المحبوبة، ودعا لها المتابعين بدوام الصحة والسعادة.

الحالة الصحية لانتصار الشراح

انتصار الشراح الفنانة الكويتية قد نقلت قبل حوالي أسبوعين إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى الأميري، بعد مضاعفات مرت بها نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء، وأعلنت الخبر الكاتبة مريم القلاف، التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها مع الفنانة الكويتية القديرة، وعلقت عليها قائلة: "امي واختي الكبيرة وصديقتي ربي يقومج بالسلامه يارب.. دعواتكم"، وبعدها كشفت بعض من تفاصيل حالتها الصحية، وأكدت أن انتصار كانت تشكو مؤخرًا من ألم بالمعدة، فخضعت لمنظار لمعرفة السبب لكنها لم تستجب للعلاج الذي وصفه لها الطبيب، الذي قرر بعدها أن تخضع لعملية جراحية.

وحرص عدد كبير من النجوم وقتها على الدعاء لزميلتهم بالشفاء العاجل، ومن بينهم الفنانة رهف جيتارا، والكاتبة علياء الكاظمي، والإعلامية حبيبة العبدالله، وعبدالله بهمن، وداود حسين، وهيا الشعيبي، وإلهام الفضالة ودانة الطويرش.