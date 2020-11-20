في عيد ميلاده.. نرصد أهم التصريحات الجريئة لجمال سليمان

دخل قلوب المصريين من خلال مسلسل حدائق الشيطان وأصبح نجما عربيا ذو شهرة كبيرة إنه الفنان السوري جمال سليمان الذي يصادف اليوم عيد ميلاده ال٦١.

وفي عيد ميلاده نرصد اهم تصريحات جمال سليمان الجريئة :

صرح جمال سليمان، مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه إذا عاد إلى سوريا سيكون مصيره السجن.

وتابع جمال سليمان "إن شاء الله هنروح سوريا مواطنين أحرار، فى بلد ديمقراطى تضم كل السوريين بمختلف انتمائتهم".

رد الفنان السورى جمال سليمان على اتهامه بالنفاق وتقديم مصلحته على مصلحة بلاده سوريا، قائلا :"أن هذا الاتهام عارى تمام من الصحة، معقبا: ضحيت بمصلحتى الخاصة من أجل بلادى التى أحبها كثيرا ومن أجل موقف أخلاقي.

وتابع الفنان السورى، ليست لى علاقة بين ما يحدث من حرب كلامية بين الفنانين السوريين بشأن القضية السورية، مردفا، القضية السورية أكبر من أى فنان يدخل فى معركة بشأنها".

وقال سليمان، إنه تلقى تهديدا من شخصية أمنية سورية كبيرة حيث حذره من مواقفه السياسية قائلا:" اذا مكنتش خايف على نفسك خاف على اولادك".

وكشف جمال سليمان، أن زوجته الحالية مثلها مثل كل السوريين كانت تريد حوارا وطنيا يرضى الأطراف السورية،لافتا إلى أنها تخاف عليه كثيرا وكانت تتمنى عدم دخوله ضمن صفوف المعارضة.

وقال إن هناك بعض الفنانين والإعلاميين، كان رأيهم ضد وجود ممثل سورى فى عمل درامى مصرى.

وأضاف سليمان، أنه كان هناك اعتراض كبير على وجوده فى مسلسل صعيدى، وكان الفنان أحمد ماهر أبرز المعترضين.

كما كشف،أن الأغلبية من الفنانين والأعلاميين كانوا مرحبين به، معربا عن أمله فى مشاركة الفنان الكبير يحى الفخرانى فى عمل فنى.

وختم جمال سليمان حديثه قائلا:، كنت برد على المعترضين على وجودى، أزاى الشعب السورى قبل أن يكون الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رئيسة وقت الوحدة المصرية السورية، ويرفض البعض وجودى فى التمثيل.