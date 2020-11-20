نشرة الفن .. زوجة ماجد المصري تكشف نتيجة المسحة الثانية .. وريم البارودي تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:

كشفت رانيا ابو النصر زوجة الفنان ماجد المصري عن سلبية المسحة الطبية التي خضعت اليها للمرة الثانية بعدما طهرت نتيجة المسحة الاولى سلبية.

حلّت الفنانة ريم البارودي ضيفة في ندوة بموقع دوت الخليج من أجل تكريمها على نجاح برنامجها شارع النهار، وعن مشوارها الفني.

دخل قلوب المصريين من خلال مسلسل حدائق الشيطان وأصبح نجما عربيا ذو شهرة كبيرة إنه الفنان السوري جمال سليمان الذي يصادف اليوم عيد ميلاده ال٦١.

حصدت أغنية "كرهتنى فى الحب" للفنان تامر حسنى 7 ملايين و14 ألف مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.