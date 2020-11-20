شاهد ... نجلاء بدر بصحبة أحمد داود و زوجته علا رشدى

نشر الفنان نجلاء بدر صورتين لها مع الفنان احمد داود و زوجتة الفنانة علا رشدى وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت ابرز التليقات كالاتى : الله عالجمال - قمر نجلاء ومنوره الدنيا - ربنا يحميكي ويحفظك لشبابك يارب - انيقة دايما يا فنانة - القمرات.



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وتشارك نجلاء بدر في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذي بدأ تصويره منتصف الشهر الماضي.



مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.



وشاركت في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين. اقرا ايضا : وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.