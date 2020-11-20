غدا.. افتتاح معرض " مصر بعيون يمنية" بالهناجر

فى إطار مبادرة " علاقات ثقافية" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض فن تشكيلى بعنوان "مصر بعيون يمنية" يقيمه المركز الثقافى اليمنى بالتعاون مع وزارة الثقافة، فى السابعة من مساء غدا السبت بقاعة آدم حنين بالمركز، ويستمر حتى يوم ٢٦ نوفمبر الجارى .

المعرض يقام تحت رعاية الدكتور محمد على مارم سفير اليمن بمصر، ومروان أحمد دماج وزير الثقافة اليمنى، وهو مسابقة ينظمها المركز الثقافى اليمنى تحت إشراف المستشار الثقافى ومدير المركز عائشة العولقى، وسيقام حفل الإعلان عن الفائزين بالمسابقة مساء يوم ٢٦ نوفمبر الجارى على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

يشارك فى المعرض ٢٦ فنانا من الفنانين التشكيليين اليمنيين، حبا فى مصر، وتضم لجنة التحكيم من مصر، الدكتور محمد شبانة أستاذ بأكاديمية الفنون، والفنان عبد الناصر السعدنى، ومن اليمن الفنان ردفان المحمدى، والفنانة ميادة الورافى .