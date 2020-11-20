خالد جلال ينعى الفنان "فايق عزب"

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الفنان فايق عزب، الذى رحل عن عالمنا أمس الخميس .

وقال جلال إن الفنان فايق عزب، كان له أسلوبا وصوتا مميزا استطاع بمهارة أن يحقق مكانة كبيرة فى عالم الفن، ستظل يذكرها الجميع، رحم الله الفنان الكبير فايق عزب، وألهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان .

ولد الفنان فايق عزب بمدينة الإسماعيلية عام ١٩٤٣، من أعماله السينمائية "امرأة من زجاج، كتيبة الإعدام، كل هذا الحب، الوحوش الصغيرة، وتمت أقواله، حنفي الأبهة، ضد الحكومة، بخيت وعديلة، رسالة إلى الوالي، الواد محروس بتاع الوزير، أيام السادات، عسكر في المعسكر، غبي منه فيه، الباشا تلميذ، وش إجرام" .

ومن أهم المسلسلات التي شارك فيها " النديم، الكعبة المشرفة، رأفت الهجان، ليالي الحلمية، عروس البحر، رياح الشرق، أوان الورد، العصيان، عبودة ماركة مسجلة، القاصرات، الأسطورة"، كما شارك فى العديد من المسرحيات نذكر منها "معروف الإسكافي، الزير سالم، رجل في القلعة، أنا والنظام وهواك "