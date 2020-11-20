إيساف يطرح أغنيته الجديدة كارثة على يوتيوب.. فيديو

طرح الفنان إيساف، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "كارثة" عبر القناه الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



تقول كلمات الأغنية: "انتي بُعدك عني كارثة .. وانسي فكرة اني انسى .. مش مقدرة ليه وحاسة حالتي بعدك عاملة ايه .. مش قالولك لما غيبتي انتهيت وقامت قيامتي .. ده انتي بالنسبة لي كنتي النفس اللي انا عايش بيه".

ارجعيلي مش هسيبك .. انتي ملكي وحق ليا .. ترضي يعني يموت حبيبك ولا سهل تضحي بيا .. مش مصدق تنسي قلبي وببساطة تروح عليا

يمكن اصحى الاقيكي جنبي أو ده مقلب عاملاه فيا".

انتي فاكرة القصة سهلة تقفليها أي قفلة .. لو بقيمة الحب جاهلة .. قلبي حبك وأعمل ايه .. طب بذمة قلبك انتي ايه معايا صعب شوفتي .. عارفة لو قاسي وروحتي .. هبقى عارف روحتي ليه .. ارجعيلي مش هسيبك .. انتي ملكي وحق ليا .. ترضي يعني يموت حبيبك ولا سهل تضحي بيا؟ .. مش مصدق تنسي قلبي وببساطة تروح عليا .. يمكن اصحى الاقيكي جنبي أو ده مقلب عاملاه فيا".

"كارثة" كلمات: محمد مسعد، والحان: محمد مجدي، و توزيع موسيقى: احمد عبدالسلام، ومدير التصوير: عمر رشدي، والفيديو كليب من اخراج: مارك سمير، وتوزيع ديجيتال : فري ميوزيك - نصر محروس.

يذكر أن طرح إيساف مؤخرًا أحدث فيديو كليب وهو بعنوان "كل سنة وانت طيب" ويعرض الآن على قناة مزيكا يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.

الأغنية من كلمات طاطا النوبى وألحان وتوزيع محمد حريقة ومن إخراج محمد انيس.. ويعرض الكليب على قناة مزيكا الفضائية.

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يقول مطلع أغنية "كل سنة وانت طيب": "ياللي فاكره قلبي طيب .. كل سنه و انت طيب .. جمالك حبيبتى بشوفه بدوخ .. وبتعب حبيبتى لانك صاروخ .. ورغم اني دايما بقابل بنات .. بس انتي عملتي في قلبي شروخ".

يذكر أن طرح إيساف، مؤخرًا ديو غنائي مع الفنانة بسكال مشعلاني، وقد حقق الديو نجاح كبير جدا وقت طرحه عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".