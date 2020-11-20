اليوم.. كريم عبدالعزيز ضيف وفاء الكيلاني فى برنامج "السيرة"

يحل الفنان كريم عبدالعزيز اليوم وغداً ضيف الإعلامية وفاء الكيلاني فى برنامجها الشهير "السيرة" المذاع على قناة dmc.

وروجت وفاء الكيلاني للحلقة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : الليلة وغداً كريم عبدالعزيز فى السيرة على قناة dmc الساعة 11 مساءً فى توقيت القاهرة وعلى قناة أبو ظبي الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات.

والجدير ذكره أن آخر أعمال كريم عبدالعزيز فيلم "كيرة والجن" ويرصد الفيلم حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.

يذكر أن فيلم "كيرة والجن" من بطولة أحمد عز، كريم عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مراد حامد، وإنتاج سينرجى فيلمز.

