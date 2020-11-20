كل سنة وأنتي طيبة يا أطيب قلب.. دنيا سمير غانم تهنئ ريهام أيمن بعيد ميلادها

واحتفلت ريهام أيمن بعيد ميلادها أمس برفقة مجموعة من نجوم الوسط الفني منهم دنيا سمير غانم وكريم محمود عبدالعزيز والفنان شريف رمزي وكريم فهمي وزوجته ومجموعة من الفنانين.



ونشرت دنيا صورة لها هى وزوجها رامي رضوان تجمعها بالفنانة ريهام أيمن ، ووجهت لها رسالة خاصة وكتبت : كل سنة وأنتي طيبة يا أطيب قلب. ونشرت دنيا صورة لها هى وزوجها رامي رضوان تجمعها بالفنانة ريهام أيمن ، ووجهت لها رسالة خاصة وكتبت : كل سنة وأنتي طيبة يا أطيب قلب. وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف"، مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على تهنئة الفنانة ريهام أيمن بعيد ميلادها الذى حل أمس الخميس التاسع عشر من شهر نوفمبر.