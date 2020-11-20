أحمد جمال سعيد يوجه رسالة رومانسية لزوجته ويعلق: "حب عمري"

وفي سياق آخر، يُشارك أحمد جمال سعيد حاليًا في مسلسل "بيت الطالبات"، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، آيتن عامر، هاجر الشرنوبي، حسني شتا، حجاج عبد العظيم، محسن صبري، منة فضالي، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.