بكلمات رومانسية .. جمال عبد الناصر يهنئ زوجته بعيد ميلادها

وعلق على الصورة قائلاً: "حبيبي أمالي يا غالي عمري كله ليك ، عيد ميلاد سعيد وكل سنة وأنتي طيبة وبخير.

والجدير ذكره أن آخر أعمال جمال عبدالناصر حكاية "أمر شخصي" هي الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وعرض حتى الآن حكايتين من المسلسل هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ويتم حالياً تصوير الحكاية الثالثة وهي "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، كما تم الاستعداد للحكاية الخامسة التي تحمل اسم"لازم أعيش" وتقوم ببطولتها جميلة عوض، والحكاية السادسة "ضى القمر" التي تقوم ببطولتها كندة علوش.