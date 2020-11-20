هنا الزاهد طبيبة طوارئ في قصة "قولي لأحمد".. تعرف على التفاصيل

انتهى السيناريست إياد صالح من كتابة قصة "قولي لأحمد" وهي إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" التي تقوم ببطولته الفنانة هنا الزاهد.

وتُجسد هنا الزاهد في قصة "قولي لأحمد" دور دكتورة تعمل في قسم الطوارىء بإحدى المستشفيات، وفي إحدى الليالي تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا.

وأعرب إياد صالح- في تصريحات صحفية- عن سعادته للعمل في هذا المسلسل مع المخرج خالد الحلفاوي، والمنتج كريم أبو ذكري، خاصة وأنه ليس أول مشروع يجمعهما، فتعاونا سويا قبل قصة "قولي لأحمد" في مسلسل يحمل اسم "عالم افتراضي" وتم تجهيزه ومن المفترض بدأ العمل فيه مع مطلع العام المقبل.

"حلوة الدنيا سكر".. مسلسل تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي و كريم أبو ذكري، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.

ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، ومن المقرر بداية عرض المسلسل في نهاية الشهر الجاري.