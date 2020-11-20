عائشة بن أحمد لـ دوت الخليج: مسلسل بـ 100 وش خلق حالة جميلة في مصر

عبّرت الفنانة عائشة بن أحمد، عن إعجابها الشديد بمسلسل "بـ 100 وش" الذي عرض رمضان الماضي 2020.

قالت عائشة بن أحمد، لـ "دوت الخليج": "تابعت مسلسل الفتوة، و بـ 100 وش، هذا المسلسل استطاع أن يحدث حالة جميلة في مصر كلها".

يذكر أن عائشة بن أحمد، استطاعت أن تثبت نفسها بموهبتها الفريدة في عالم الفن، وتمكنت من كسب حب الجمهور المصري منذ بداية أعمالها الفنية في مصر.

قدمت عائشة بن أحمد، عددا من الأعمال المتنوعة كان من بينها مسلسل "نسر الصعيد"، و"السهام المارقة"، و"أبو جبل"، وفيلم "الخلية"، و"الفلوس"، وأخيرا فيلم "تؤأم روحي".

فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بجانب عدد كبير من النجوم ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي، وعن ردود الأفعال قالت :" الحمد لله أغلب ردود الأفعال كانت إبجابية، الناس كانت متعطشة للأفلام الرومانسية، وفكرة الفيلم جديدة ومختلفة". وقالت عائشة بن أحمد عن الفيلم: "نجسد جميعنا أكثر من شخصية، هنالك صورة جيدة جدا، وموسيقى تصويرية جميلة الناس كانت سعيدة بالفيلم، كما أن توقيت عرض الفيلم كان مهما جدا، الناس تريد أن تذهب إلى السينما وأن تشاهد أفلاما". وبسؤالها عن توقيت عرض الفيلم خارج موسم العيد بسبب الكورونا قالت: "أرى أن عرض الفيلم في العيد كان أفضل لكن كورونا لم يضر الفيلم على العكس.

يذكر أن التونسية عائشة بن احمد احتفلت باختيارها ضمن لجنة تحكيم المهرجان المغاربي للفيلم في دورته التاسعة.