BTS تريند رقم 1 على يوتيوب بـ Life Goes On

تصدر فريق BTS تريند رقم 1 على اليوتيوب بـ أحدث أغانيه Life Goes On التي طرحها عبر القناه الرسمية خلال الساعات القليلة الماضية.

ويعد فريق "BTS" احد الفرق المشهورة التى يلتفت إليها الجمهور حيث يقدم أغاني متنوعة تجذب قطاعا عريضا المتابعين حول العالم.

كانت فرقة BTS قد أعلنت عن دعم حركة #BlackLivesMatter السياسية من أجل مناهضة العنصرية ضد ذوي البشرة السمراء بعد مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد.

وغردت الفرقة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر : "نحن نقف جميعا ضد العنصرية والعنف، أنت و أنا لدينا الحق في أن نُحترم، سنبقى إلى جانب بعضنا".

قالت الشبكة، إن تشريح الطب الشرعي لجثة فلويد، أثبت أنه قبل مقتله كان مصابًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، حيث قالت نتائج عيناته إيجابية من الفيروس. وجاء ذلك، وفقًا لتقرير تشريح الجثة الجديد في مقاطعة هينيبين الذي صدر قبل قليل، كما قال كبير الفاحصين الطبيين الدكتور أندرو بيكر، إن "نوع الاختبار الذي أجري لتشريح الجثة ، والمسمى PCR ، يظهر نتيجة إيجابية قد تستمر لأسابيع". وكانت إدارة حفل جوائز الموسيقى الأمريكية على موقع تويتر American Music Awards ، قد أعلنت عن حصد فريق BTS الكوري الجنوبي، جائزة أفضل ديو أو فريق غنائي من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، في دورته رقم 47 لعام 2019 الجاري. وكان أبرز المرشحين للجائزة أغاني "Shallow" للنجمة ليدي جاجا والنجم برادلي كوبر، و"Old Town Road" لـ "ليل ناس إكس" و"بيلي راي سايرس"، واغنية "Happier" للمنتج للدي جاي العالمي مارشملو و"باستيل". وشهدت مدينة لوس أنجلوس فعاليات الدورة رقم 47 من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA American Music Awards ، لعام 2019 الجاري amas.

يذكر أن فريق BTS، طرح فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "Black Swan"، عبر القناة الرسمية الخاصة به على الـ "يوتيوب"، وتصدرت الأغنية قائمة التريند على "تويتر".

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، حيث حققت ملايين المشاهدات بعد وقت قصير من طرحها.