شاهد.. نجلاء بدر برفقة محمد رمضان فى أحدث ظهور بإنستجرام

استعادت الفنانة نجلاء بدر ذكريات مسلسل البرنس ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين
وشاركت الفنانة نجلاء بدر، جمهورها بصورة بصحبة الفنان محمد رمضان، وعلقت قائله:" لبني ورضوان أثناء حفل تكريم مهرجان الفضائيات العربية.
في سياق متصل، شاركت نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية لعام 2020، ببطولة مسلسل "البرنس" مع عدد من نجوم الفن والذي حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه في رمضان.
المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين