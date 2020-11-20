بالأسود.. نسرين طافش تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

تحرص الفنانة نسرين طافش، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نسرين منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وظهرت نسرين بالصورة جميلة كعادتها مرتدية بدلة فورمال باللون الأسود ، وعلقت قائله:" لقائي يوم أمس من برنامج "من مصر" مع الإعلامية المميزة ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل عن نجاح الوجه الآخر ومواضيع منوعة تانية.

وعلق أحد المتابعين على الصورة وكتب : جميلة ومتألقة ديما.

يشار إلى أن "الوجه الآخر" أحدث ظهور لنسرين طافش، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد سلامة، ومادلين طبر، وعماد رشاد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.