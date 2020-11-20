حد يعرف يطلعني.. إدورد يداعب جمهوره بصورة من ذكريات مدرسته

يحرص الفنان إدورد، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر إدورد صورة تجمعه بأصدقائه من أيام المدرسة ، وعلق مداعباً :" من ذكريات مدرستي ، حد يعرف يطلعني من الصورة دي".
وعلقت الفنانة إنچي خطاب على الصورة وكتبت : طبعاً منور وباين فى أول صف يا إدورد.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال إدورد مسلسل "البرنس"والذي حقق خلاله نجاحاً كبيراً ، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.