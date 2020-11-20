حد يعرف يطلعني.. إدورد يداعب جمهوره بصورة من ذكريات مدرسته

والجدير بالذكر أن آخر أعمال إدورد مسلسل "البرنس"والذي حقق خلاله نجاحاً كبيراً ، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.