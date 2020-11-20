تعرف على موعد إعادة عرض مسلسل "عمر ودياب"

تعرض قناة الحياة يومياً مسلسل "عمر ودياب" لنجمى مسرح مصر علي ربيع ومصطفى خاطر ، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساءً.

وأعلن علي ربيع عن موعد عرض المسلسل من خلال نشر صورة تجمعه بالفنان مصطفى خاطر عبر حسابه بإنستجرام وكتب : كل يوم مسلسل عمر ودياب على قناة الحياة الساعة 6 مساء أتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب"، حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب"، كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.