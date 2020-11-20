عرض "ضربة معلم" لمحمد رجب بداية من غداً السبت فى هذا الموعد

تبدأ قناة cbc فى عرض مسلسل مسلسل ضربة معلم للنجم محمد رجب ، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأعلنت رانيا فريد شوقي عن موعد عرض المسلسل عبر حسابها بإنستجرام ، وكتبت:ضربة معلم ابتداءً من يوم السبت 21 نوفمبر الساعة الثامنة مساءً إن شاء الله على قناة cbc.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.

وفي سياق آخر، شاركت رانيا فريد شوقي مؤخرًا في مسلسل "قوت القلوب"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

