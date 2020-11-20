وداعاً.. نهال عنبر تنعى وفاة فايق عزب

نعت الفنانة نهال عنبر الفنان الراحل فايق عزب، الذي فارق عالمنا صباح أمس الخميس، بعد صراعه مع مرض كورونا المستجد و"مارسا".

ونشرت نهال صورة جديدة له عبر حسابها بإنستجرام ، وودعته برسالة مؤثرة وكتبت : وداعاً الأستاذ الفنان المحترم فايق عزب نسألكم الفاتحة والدعاء.

ورحل عن عالمنا أمس الفنان فايق عزب، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وسيتم دفنه فى مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية .

وكان الفنان فايق عزب قد أجرى مؤخرًا عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في توقف حركة يده ورجله، وبعد إجراء العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وتبين أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.

يُشار أن آخر أعمال فايق عزب الدرامية مشاركته في مسلسل "الضاهر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر زايد،ﺗﺄﻟﻴﻒ وبطولة تامر عبدالمنعم، محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، فريال يوسف، مادلين طبر.