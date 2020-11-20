"احنا اسفين يا عم محمود".. محمود البزاوي يحيي ذكرى ميلاد محمود السعدني

أحيا الفنان محمود البزاوي ذكرى ميلاد الصحفي والكاتب الساخر محمود السعدني، وذلك عن طريق نشر تغريدة بصورته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .

وعلق البزاوي على صورته قائلاً:" اليوم 20 نوفمبر ذكرى ميلاد إمام الساخرين، عمنا محمود السعدني، صاحب سلسلة الولد الشقي، أعظم ما كتب في السيرة الذاتية في الأدب العربي.. للأسف لا يوجد من يذكره أو يحتفى به في ذكرى ميلاده.. إحنا آسفين يا عم محمود بقدر ما امتعتنا بقدر ما ظلمناك" .

ومحمود السعدني، هو صحفي وكاتب ساخر يعد من رواد الكتابة الساخرة في الصحافة العربية، وهو الشقيق الأكبر للفنان صلاح السعدني، وشارك في تحرير وتأسيس عدد كبير من الصحف والمجلات العربية في مصر وخارجها، ترأس تحرير مجلة صباح الخير المصرية في الستينيات، كما شارك في الحياة السياسية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وسجن في عهد أنور السادات بعد إدانته بتهمة الاشتراك في محاولة انقلابية، واعتزل العمل الصحفي والحياة العامة سنة 2006 بسبب المرض.

