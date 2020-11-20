أحمد خالد صالح يروج لمسلسل "أنصاف مجانين"

روج الفنان أحمد خالد صالح لمسلسله الجديد "أنصاف مجانين" ، حيث نشر صورة له ضمن أحداث المسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتب : مسلسل أنصاف مجانين مأخوذ عن رواية الكاتبة شيماء الشريف ، تأليف وسيناريو مريم نعوم .. قريباً.

مسلسل"أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية الكاتبة السعودية الدكتورة شيماء الشريف، وتدور أحداثه حول شاب يعاني من "الشيزوفرينيا"، ويحتاج لنقل قلب، وبعد إجراء العملية يكتشف أن صوت المتبرع أصبح ملازمًا له، ويطالبه بمساعدته في العثور على كتاب مهم أفنى حياته من أجله.

والجدير بالذكر إن آخر الفنان أحمد خالد صالح شارك في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة" وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي، بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، احمد خالد صالح,أسماء جلال,مريم نعوم.

