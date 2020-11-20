نجوم الغناء يطرحون أغاني جديدة.. أنغام وتامر حسني الأبرز

أنغام
طرحت المطربة أنغام، البومها الخليجي الجديد الذي يحمل إسم "مزح"، ضم الألبوم عدد من الأغاني التي قامت بطرحها عبر القناه الرسمية على موقع اليوتيوب، ومنهم:
أغنية "أناني"
تقول كلمات الأغنية :" أناني.. ويسعدَكْ إنّي أعاني.. حبك الأكبر لنفسَكْ.. اليوم .. و فْ باكر وأمسَكْ وتدري ما أقوى بعادَكْ.. مهما أتعبني عنادك.. يا حبيبي الواثق الجافي الأناني.. فرق مابين الحقايق والأماني".
إعتذر لي من غرورَكْ.. ودّي أدري وش شعورَكْ.. لو دريت انّك حبيبي.. كنت طول الوقت عندي.. الخيار الثاني.. وش يخلي الليل ما ينطر نهاره.. لا تقول.. كيف هذا الحب يسهل انهياره.. لا تقول.. وش يودّي.. بدر يضوي للأحبة.. باختياره.. للتواري والأفول.. لا تقول.. وش يوصّل .. قلب فاق الوصف حبّه.. وانكساره.. للخيانة والذبول.. لا يطول ..ظن قلبك واحتياره.. اللي وصّلني لهذا.. طبعك الصَّعْب الملول.. والكثير من التجاهل والكثير من التحامل".
أغنية "لايقين"
تقول كلماتها :"لايقين إحنا .. لــ بعض والله / والله / لايقين حظنا .. قام .. ونهض وكحّل .. عيون السنين .. بين ماهو .. مفترضلا وبين .. دعوى العاذلين .. لك جناحي .. انخفض .. حب / وإحساس وحنين ( ولايقين إحنا .. لــ بعض ) لايهمك .. من يلومك .. عش حياتك .. عيش يومك".
أنا أحبك في الأخير .. من سماك الى نجومك .. بيننا ود / وتصافي .. وعيني .. تراعي غيومك .. وانا شاطيك البعيد .. اللي تدفن به همومك".
أغنية "غريب"
تقول كلمات الأغنية :"غريب صادق وافي وحيل كذّاب .. مادري انا بأيت دروب اتجه لك .. بخيل معطي مخطي وحيل عتّاب .لا جافيٍ طبعك ولا زاد وصلك .. البايع الشاري جحودٍ وطلّاب .. يشكيك قلبٍ ماحد فيه قبلك".
ان جيت فدروب الحكي شفتك احباب .. واعطيك كلي وانت ماقلت وش لك .. شف كفي اللي جرحه عظة الناب .. شف دمعةٍ من خوفها صوتة لك".
تامر حسني
طرح المطرب تامر حسني عدد من الأغاني كان منها:
نفس النهاية
"نفس النهاية" من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، وطرحها تامر حسني عبر القناه الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على موقع "يوتيوب".
تقول كلمات الأغنية: "كل الخير اتنسى ليه مش فاكرلي حاجه واحده كويسه نفس النهايه للقلوب المخلصه العُمر ضاع مني معاك عملت جِميل مكانش أصيل وقلبي أذاه .. حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني الي عايزه و ساب وجع فيا و ماسابش أي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه".
دي نهاية الجدعنه وحاجات كتير يشهد عليها ربنا بنحب ناس بيوجعونا في قلبنا و اخترته من بين الناس عملت انا إيه و رد بإيه مفيش إحساس .. حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني الي عايزه و ساب وجع فيا و أي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه".
أغنية "نفس النهاية" كلمات : أحمد المالكي، وألحان : مدين، وتوزيع وميكس : أحمد عبد السلام، وماستر: أمير محروس، Th production تسجيل وميكس الغناء باستوديو م/ جلال فهمي.
في جمال كده
وكان تامر حسني قد طرح أغنية" في جمال كده" عبر قناته على يوتيوب، وهى ضمن أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي".
كرهتنى فى الحب
وكانت أغنية "كرهتنى فى الحب" للفنان تامر حسنى حصدت 7 ملايين و14 ألف مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.
"كرّهتني في الحب" كلمات محمد البوغه، الحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر أمير محروس، تم تسجيل الغناء باستوديو Th production".
تقول كلمات الأغنية: "حبيبي الغالي .. بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا وانت فُراق .. كُنت هديه هَديتك بيا لكن شكلك قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق".
"كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته .. وشوفت معاك أيام صعبه الله لايعدها بس في بيتها هروح وانساك .. وابقى قابلني ان حَد بجد عمل رُبع الي عملته معاك".
الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم «خليك فولاذي» والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له.
مبطلناش إحساس
أغنية «مبطلناش إحساس» لـ تامر حسني، كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد حمزة، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير إنتاج: هاني صليب.
اختراع
من جهة أخرى، حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، أكثر من 24 مليونًا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس.
ايساف
طرح إيساف، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "كارثة" عبر القناه الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
تقول كلمات الأغنية: "انتي بُعدك عني كارثة .. وانسي فكرة اني انسى .. مش مقدرة ليه وحاسة حالتي بعدك عاملة ايه .. مش قالولك لما غيبتي انتهيت وقامت قيامتي .. ده انتي بالنسبة لي كنتي النفس اللي انا عايش بيه".
ارجعيلي مش هسيبك .. انتي ملكي وحق ليا .. ترضي يعني يموت حبيبك ولا سهل تضحي بيا .. مش مصدق تنسي قلبي وببساطة تروح عليا
يمكن اصحى الاقيكي جنبي أو ده مقلب عاملاه فيا".
انتي فاكرة القصة سهلة تقفليها أي قفلة .. لو بقيمة الحب جاهلة .. قلبي حبك وأعمل ايه .. طب بذمة قلبك انتي ايه معايا صعب شوفتي .. عارفة لو قاسي وروحتي .. هبقى عارف روحتي ليه .. ارجعيلي مش هسيبك .. انتي ملكي وحق ليا .. ترضي يعني يموت حبيبك ولا سهل تضحي بيا؟ .. مش مصدق تنسي قلبي وببساطة تروح عليا .. يمكن اصحى الاقيكي جنبي أو ده مقلب عاملاه فيا".
"كارثة" كلمات: محمد مسعد، والحان: محمد مجدي، و توزيع موسيقى: احمد عبدالسلام، ومدير التصوير: عمر رشدي، والفيديو كليب من اخراج: مارك سمير، وتوزيع ديجيتال : فري ميوزيك - نصر محروس.
يذكر أن إيساف طرح مؤخرًا أحدث فيديو كليب وهو بعنوان "كل سنة وانت طيب" ويعرض الآن على قناة مزيكا يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.
الأغنية من كلمات طاطا النوبى وألحان وتوزيع محمد حريقة ومن إخراج محمد انيس.. ويعرض الكليب على قناة مزيكا الفضائية.
يقول مطلع أغنية "كل سنة وانت طيب": "ياللي فاكره قلبي طيب .. كل سنه و انت طيب .. جمالك حبيبتى بشوفه بدوخ .. وبتعب حبيبتى لانك صاروخ .. ورغم اني دايما بقابل بنات .. بس انتي عملتي في قلبي شروخ".
كما طرح إيساف، مؤخرا ديو غنائي مع الفنانة بسكال مشعلاني، وقد حقق الديو نجاح كبير جدا وقت طرحه عبر القناه الرسمية على موقع يوتيوب.
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