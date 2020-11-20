نجوم الغناء يطرحون أغاني جديدة.. أنغام وتامر حسني الأبرز

حرص عدد من نجوم الغناء على طرح أغاني جديدة خلال الفترة القليلة الماضية، ونستعرض أبرز هذه الأغاني:

أنغام

طرحت المطربة أنغام، البومها الخليجي الجديد الذي يحمل إسم "مزح"، ضم الألبوم عدد من الأغاني التي قامت بطرحها عبر القناه الرسمية على موقع اليوتيوب، ومنهم:

أغنية "أناني"

تقول كلمات الأغنية :" أناني.. ويسعدَكْ إنّي أعاني.. حبك الأكبر لنفسَكْ.. اليوم .. و فْ باكر وأمسَكْ وتدري ما أقوى بعادَكْ.. مهما أتعبني عنادك.. يا حبيبي الواثق الجافي الأناني.. فرق مابين الحقايق والأماني".

إعتذر لي من غرورَكْ.. ودّي أدري وش شعورَكْ.. لو دريت انّك حبيبي.. كنت طول الوقت عندي.. الخيار الثاني.. وش يخلي الليل ما ينطر نهاره.. لا تقول.. كيف هذا الحب يسهل انهياره.. لا تقول.. وش يودّي.. بدر يضوي للأحبة.. باختياره.. للتواري والأفول.. لا تقول.. وش يوصّل .. قلب فاق الوصف حبّه.. وانكساره.. للخيانة والذبول.. لا يطول ..ظن قلبك واحتياره.. اللي وصّلني لهذا.. طبعك الصَّعْب الملول.. والكثير من التجاهل والكثير من التحامل".



أغنية "لايقين"

تقول كلماتها :"لايقين إحنا .. لــ بعض والله / والله / لايقين حظنا .. قام .. ونهض وكحّل .. عيون السنين .. بين ماهو .. مفترضلا وبين .. دعوى العاذلين .. لك جناحي .. انخفض .. حب / وإحساس وحنين ( ولايقين إحنا .. لــ بعض ) لايهمك .. من يلومك .. عش حياتك .. عيش يومك". أنا أحبك في الأخير .. من سماك الى نجومك .. بيننا ود / وتصافي .. وعيني .. تراعي غيومك .. وانا شاطيك البعيد .. اللي تدفن به همومك".

أغنية "غريب" تقول كلمات الأغنية :"غريب صادق وافي وحيل كذّاب .. مادري انا بأيت دروب اتجه لك .. بخيل معطي مخطي وحيل عتّاب .لا جافيٍ طبعك ولا زاد وصلك .. البايع الشاري جحودٍ وطلّاب .. يشكيك قلبٍ ماحد فيه قبلك". ان جيت فدروب الحكي شفتك احباب .. واعطيك كلي وانت ماقلت وش لك .. شف كفي اللي جرحه عظة الناب .. شف دمعةٍ من خوفها صوتة لك". تامر حسني

طرح المطرب تامر حسني عدد من الأغاني كان منها:

نفس النهاية

"نفس النهاية" من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، وطرحها تامر حسني عبر القناه الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على موقع "يوتيوب". تقول كلمات الأغنية: "كل الخير اتنسى ليه مش فاكرلي حاجه واحده كويسه نفس النهايه للقلوب المخلصه العُمر ضاع مني معاك عملت جِميل مكانش أصيل وقلبي أذاه .. حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني الي عايزه و ساب وجع فيا و ماسابش أي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه". دي نهاية الجدعنه وحاجات كتير يشهد عليها ربنا بنحب ناس بيوجعونا في قلبنا و اخترته من بين الناس عملت انا إيه و رد بإيه مفيش إحساس .. حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني الي عايزه و ساب وجع فيا و أي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه". أغنية "نفس النهاية" كلمات : أحمد المالكي، وألحان : مدين، وتوزيع وميكس : أحمد عبد السلام، وماستر: أمير محروس، Th production تسجيل وميكس الغناء باستوديو م/ جلال فهمي. في جمال كده وكان تامر حسني قد طرح أغنية" في جمال كده" عبر قناته على يوتيوب، وهى ضمن أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي". كرهتنى فى الحب وكانت أغنية "كرهتنى فى الحب" للفنان تامر حسنى حصدت 7 ملايين و14 ألف مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب. "كرّهتني في الحب" كلمات محمد البوغه، الحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر أمير محروس، تم تسجيل الغناء باستوديو Th production". تقول كلمات الأغنية: "حبيبي الغالي .. بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا وانت فُراق .. كُنت هديه هَديتك بيا لكن شكلك قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق". "كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته .. وشوفت معاك أيام صعبه الله لايعدها بس في بيتها هروح وانساك .. وابقى قابلني ان حَد بجد عمل رُبع الي عملته معاك". الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم «خليك فولاذي» والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له. مبطلناش إحساس أغنية «مبطلناش إحساس» لـ تامر حسني، كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد حمزة، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير إنتاج: هاني صليب. اختراع من جهة أخرى، حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، أكثر من 24 مليونًا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس.

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