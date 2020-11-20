نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:
كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن أن الدورة الخامسة للمهرجان ستشهد الإعلان عن نتيجة استفتاء ينظمه المهرجان لاختيار أفضل 100 فيلم عربي للمرأة، وهي الأفلام التي تناقش قضية تخص قضايا المرأة أو التي أبدعتها مخرجة، عبر تاريخ السينما العربية الطويل والذي يمتد لأكثر من 100 عام.
حققت أغنية "نفس النهاية" لـ تامر حسني نجاح كبير جدًا، حيث حققت مليون ونصف مشاهدة على القناه الرسمية لـ روتانا على موقع "اليوتيوب"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.
انتهى السيناريست إياد صالح من كتابة قصة "قولي لأحمد" وهي إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" التي تقوم ببطولتها الفنانة هنا الزاهد.
عبّرت الفنانة عائشة بن أحمد، عن إعجابها الشديد بمسلسل "بـ 100 وش" الذي عرض رمضان الماضي 2020.
تعرض حكاية "أول السطر" بطولة درة من مسلسل "إلا أنا" غدًا السبت على شاشة قناة الـ دي أم سي، وهي الحكاية الثامنة من سلسلة حكايات المسلسل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن| عائشة بن أحمد لـ دوت الخليج: مسلسل بـ 100 وش خلق حالة جميلة في مصر.. هنا الزاهد طبيبة طوارئ في قصة قولي لأحمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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