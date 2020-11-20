عاصي الحلاني يستعرض لياقته البدنية في الجيم: يسعد أوقاتكم

حرص المطرب اللبناني عاصى الحلانى على مشاركة جمهوره صورة خلال أداء التمارين الرياضية في الجيم بإطلالة رياضية نالت الاعجاب.

ونشر المطرب اللبناني صورة فى الجيم من خلال حسابه الرسمى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق قائلا ً "يسعد_اوقاتكم ✋????❤️

#جمعة_مباركة ???? #عاصي_الحلاني"

يذكر ان شارك عاصي الحلاني بأغنية جديدة في الندوة التثقيفية 32، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في ذكرى حرب أكتوبر، وهى أغنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وتم غناؤها والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين وألحان سامر أبو طالب وتوزيع زوم.

كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور.

كما طرح عاصي الحلاني أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".

انتهى الفنان اللبناني عاصي الحلاني من تسجيل أغنية جديدة تحمل الطابع الشعبي "المستحيل" من كلماته وألحانه وتوزيع غانم جاد شعلان ومن المقرر طرحها قريبا.

وأشعل النجم عاصي الحلاني، رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية، وقدم مجموعة من الأغاني التي يعشقها الجمهور المصري منها "ست الستات، وبحبك وبغار، والأغنية الوطنية كبيرة يا مصر، ويا طير".

وشارك الوليد نجل النجم اللبناني عاصي الحلاني مع والده في مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية وقدما سويا أغنية “من هون نحن يا بشر” و”طيور بالعالي” وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تفاعل معه الجميع بالهتاف والتصفيق، وقام بتقبيل يد والده.

وحصد الفنان عاصي الحلاني 710 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020.

كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور.

يذكر أن عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلقا "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".